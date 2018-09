Volendamse taxichauffeurs nemen 'recht in eigen hand' bij wanpraktijken door concurrentie

VOLENDAM - Te veel betalen, gevaarlijk rijgedrag en zelfs aanranding: voor twee Volendamse taxicentrales is de maat vol. Volgens hen zijn er de laatste tijd zo veel misstanden bij 'concurrerende anonieme chauffeurs', dat ze het heft in eigen hand nemen en een noodnummer zijn gestart.

Klanten kunnen komend weekend, tijdens de Volendamse kermis, bellen als er wanpraktijken plaatsvinden. De Volendamse centrales geven dan bijvoorbeeld advies over de werkelijke ritprijs of komen zelfs langs om 'te helpen'.

Overlast

Volgens de centrales is er al jaren taxi-overlast in Volendam. "Die anonieme chauffeurs komen van heinde en verre om hier bijvoorbeeld tijdens de kermis een centje te verdienen", vertelt Dirk Nijhuis van taxicentrale TTA aan NH Nieuws. "Ze houden zich niet aan de regels en sommigen kunnen hun handen zelfs niet thuis houden. Daar zijn wij samen met Taxi Volendam klaar mee."

Klanten die komend weekend onjuist behandeld worden of misstanden zien, kunnen bellen naar het noodnummer. "Alle chauffeurs staan in contact met elkaar", aldus Nijhuis. "Als het nummer wordt gebeld, komen we in actie. We vragen dan waar de klant naartoe wordt gebracht, en dan rijden wij daar ook naartoe."

Het plan is om de 'foute' chauffeur vast te houden, totdat de politie er is. De taxicentrales hebben het gevoel dat agenten niet genoeg doen om de wanpraktijken aan te pakken. Volgens Nijhuis is 's avonds, na afloop van de kermis, sprake van chaos. "Het is heel triest dat wij dit moeten doen, maar ik hoop wel op ondersteuning van de politie als dat nodig is."

Burgemeester niet blij

De burgemeester van Volendam, Lieke Sievers, is niet blij met het noodnummer. Aan het NH Nieuws laat ze weten dat ze liever niet heeft dat chauffeurs het "recht in eigen hand nemen". "Het is een politietaak, dus ik wil mensen verzoeken om gewoon 112 te bellen."