Politieke partijen willen duidelijkheid over jeugdzorg: "Daarop bezuinigen is verkeerde zuinigheid"

NOORD-HOLLAND - Verschillende politieke partijen in de provincie willen opheldering van hun wethouder Zorg over hoe de jeugdzorg vanaf 2019 wordt ingevuld. In 25 gemeenten is de aanbesteding voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering begin deze week mislukt.

De William Schrikker Stichting, Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils zijn op dit moment de organisaties die de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Noord-Holland voor hun rekening nemen, maar hebben vooralsnog geen contract willen sluiten voor 2019. Zij vinden dat de gemeenten voor 'een dubbeltje op de eerste rang willen zitten'. Grootste bezwaren zijn dat de gemeenten een te lage prijs willen betalen en ze daarnaast eisen dat zorgmedewerkers elk uur administreren. Volgens de zorgverleners gaat dit ten koste van de kwaliteit van de zorg.



Afhakende zorgaanbieders

Bianca Verweij van de SP in Hilversum maakt zich er boos over. "Het werkt gewoon niet. Dit is verkeerde zuinigheid. In andere regio's gaat de prijs juist omhoog. Als de zorgaanbieders afhaken, omdat ze geen fatsoenlijk loon kunnen betalen en de kwaliteit niet kunnen borgen, is er wel wat aan de hand."

De zorgverleners moeten als het aan de SP ligt snel tegemoet gekomen worden, omdat anders de zorg voor de kinderen in het gedrang komt. SP-afdelingen in heel Noord-Holland willen dan ook snel uitleg van de verschillende verantwoordelijk wethouders Zorg.



Ernstige zaak

Ook de PvdA in Alkmaar heeft zorgen over de mislukte aanbesteding. "Dat vind ik een ernstige zaak", reageert Katinka Kerssens. "Er wordt niet alleen te weinig geld geboden, maar de hulpverleners maken zich ook zorgen over het tijdschrijven. Dat maakt dat het nog minder aantrekkelijk wordt om te werken in de zorg en er zijn al zo weinig jeugdzorgmedewerkers."



Kerssens doet een oproep aan de Tweede Kamer en pleit voor een landelijk vastgesteld tarief. Wat haar betreft is het de laatste keer dat 25 gemeenten gezamenlijk jeugdzorg proberen in te kopen. "Het is niet werkbaar zo."



De wethouders en de zorginstellingen wilden vandaag niet reageren, omdat ze achter de schermen nog met elkaar in gesprek zijn. In een brief die de coördinerend wethouder Jur Botter van Haarlem naar zijn collega-wethouders heeft gestuurd, schrijft hij dat 'de onstane situatie erg vervelend is' en zet hij uiteen wat er volgens hem is misgegaan in het onderlinge overleg. Hij eindigt met een opmerking dat hij er op vertrouwt dat de 25 gemeenten samen alsnog tot een oplossing kunnen komen.