Jeugdbeschermers weigeren nieuwe contracten met 25 gemeenten in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De grootste organisaties in Noord-Holland die zorgen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben geweigerd om een nieuw contract af te sluiten met 25 gemeenten in onze provincie, omdat ze vinden dat de gemeenten voor 'een dubbeltje op de eerste rang willen zitten'. Dit betekent dat voor het komend jaar de zwaarste vorm van jeugdzorg in die gemeenten nog niet is geregeld, zo bevestigen de instanties aan NH Nieuws.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Als het gaat om jeugdbescherming gaat het om maatregelen om het kind te beschermen zoals ondertoezichtstellingen en het begeleiden van kwetsbare gezinnen. In het geval van jeugdreclassering is dat hulp, begeleiding en controle voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie. De gemeenten moet zelf aanbieders contracteren.



De 25 Noord-Hollandse gemeenten schreven de afgelopen maanden samen een aanbesteding uit voor de komende zeven jaar. De termijn om in te schrijven verliep afgelopen maandag en toen bleek dat geen van de grote gecertificeerde jeugdzorgondernemingen zich had ingeschreven. Het gaat onder meer om de gemeenten Hilversum, Haarlem, Alkmaar en Den Helder.

Op deze kaart zie je welke gemeente het betreft (tekst gaat verder onder kaart).



De William Schrikker Stichting, Jeugd- en Gezinsbeschermers en het Leger des Heils zijn op dit moment de organisaties die de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Noord-Holland voor hun rekening nemen. Dat bevestigen zij aan NH Nieuws. Zij verzetten zich tegen de contractvoorwaarden die door de gemeenten worden gesteld en vinden dat de gemeenten voor 'een dubbeltje op de eerste rang willen zitten'. Grootste bezwaren zijn dat de gemeenten een te lage prijs willen betalen en ze daarnaast eisen dat zorgmedewerkers elk uur administreren. Volgens de zorgverleners gaat dit ten koste van de kwaliteit van de zorg.De afgelopen maanden hebben in elk geval de William Schrikkergroep en de Jeugd- en Gezinsbeschermers hierover al meerdere malen over aan de bel getrokken bij de verantwoordelijke wethouders, zo blijkt uit de stukken die in handen zijn van NH Nieuws. Dat heeft niet tot aanpassing van de aanbestedingsvoorwaarden geleid. Met als gevolg dat er nu een patstelling is en de jeugdzorg voor 2019 nog niet is gegarandeerd.De William Schrikker Stichting, die op dit moment 467 jeugdigen begeleid, heeft deze week de gemeenteraden op de hoogte gesteld van de ontstane situatie. In een brief schrijft de stichting dat 'de jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio onzeker is'. "Tot onze teleurstelling zijn de randvoorwaarden en eisen onacceptabel en onaanvaardbaar gebleken."Diverse partijen eisen uitleg van de verantwoordelijk wethouders. Onder meer de SP is hier provinciebreed boos over en schrijft in een persbericht. "De SP maakt zich hier ernstige zorgen over, omdat daarmee de continuïteit van de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen en ouders in het geding komt."Wethouder Jur Botter van Haarlem, die namens de 25 gemeenten de inkoop van de jeugdzorg coördineert, wil vooralsnog niet reageren. Via een woordvoerder van de gemeente laat hij weten eerst met alle andere 24 wethouders in overleg te willen.