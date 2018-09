Wilders en belediging islam reden aanslag op Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - (AT5) Jawed S., de verdachte van de terroristische aanslag op het station Amsterdam Centraal, is naar Nederland gekomen om een aanslag te plegen. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM).

S. kwam vrijdagochtend met een internationale trein vanuit Duitsland aan op Amsterdam Centraal. Kort hierna stak hij twee 38-jarige Amerikaanse mannen neer. De 19-jarige Afghaan zegt zijn slachtoffers willekeurig te hebben gekozen: hij wist niet dat zijn slachtoffers Amerikanen waren.

"Koran beledigd"

In zijn verklaring heeft Jawed gezegd dat de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah veelvuldig worden beledigd in Nederland. Volgens het OM heeft hij daarbij ook Wilders genoemd, maar over de cartoonwedstrijd heeft hij niks gezegd.

De rechter-commissaris oordeelde vanmiddag dat er in deze fase van het onderzoek voldoende bewijs is om de man langer vast te houden. De gronden hiervoor zijn het vluchtgevaar, de geschokte rechtsorde, de vrees voor herhaling en het onderzoeksbelang. S. zal ook psychologisch en psychiatrisch worden onderzocht. Over twee weken beslist de raadkamer van de rechtbank of het voorarrest met maximaal negentig dagen moeten worden verlengd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Jawed S. vroeg in 2015 asiel aan in Duitsland en was in afwachting van zijn procedure woonachtig in de deelstaat Rijnland-Palts. De Duitse politie deed na de steekpartij een inval in zijn woning en nam 'meerdere gegevensdragers' in beslag. De Afghaan zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Wilders reageerde in een tweet: "Moslimterroristen haten onze manier van leven en onze vrijheden. Ze beantwoorden islamkritiek met geweld. Zo ook deze Jawed S. Bijna wekelijks vinden in heel Europa dit soort gruwelijke steekpartijen plaats op onschuldige mensen."