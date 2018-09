Verdachte steekpartij station Amsterdam Centraal had terroristisch motief

AMSTERDAM - (AT5) De man die gisteren twee toeristen neerstak op station Amsterdam Centraal, lijkt een terroristisch motief te hebben gehad. Dat blijkt uit zijn eerste verklaringen tijdens het verhoor, meldt de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en gemeente in een verklaring.

Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland. Er zijn onder andere meerdere gegevensdragers inbeslag genomen die zullen worden onderzocht.

Beperkingen

De verdachte wordt aanstaande maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in alle beperkingen en dat betekent dat de verdachte geen contact met de buitenwereld heeft behoudens met zijn advocaat.

Gisteren stak de 19-jarige Afghaanse verdachte, die een Duitse verblijfsvergunning heeft, rond het middaguur twee mensen neer op het station Amsterdam Centraal. Hij werd daarna door de politie neergeschoten. Vandaag bleken de slachtoffers twee Amerikaanse toeristen te zijn.

De driehoek meldde gisteren aan het begin van de avond al dat er 'rekening werd gehouden' met een terroristisch motief. Er was 'intensief' contact met de Duitse autoriteiten over de achtergronden van de verdachte.

Ook bleek gisteren al uit het eerste onderzoek van de gemeente dat de slachtoffers niet bewust of met een duidelijke aanleiding waren uitgekozen.

De verdachte is, net als de slachtoffers, gisteren overgebracht naar het ziekenhuis. Hij wordt daar door een aantal agenten bewaakt. De man was in zijn onderlichaam geraakt en is niet levensgevaarlijk gewond.

De Amsterdam driehoek heeft naar aanleiding van het incident gekeken of het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen in de stad, maar ziet hiertoe op dit moment geen aanleiding. "Het kordate optreden van de politie gisteren laat zien dat Amsterdam voorbereid is op dit soort incidenten."