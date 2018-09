Slachtoffers steekpartij Amsterdam Centraal zijn Amerikaanse toeristen

AMSTERDAM - De twee slachtoffers van de steekpartij op station Amsterdam Centraal zijn Amerikaanse toeristen. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, vandaag in een verklaring bekendgemaakt.

De steekpartij had mogelijk een terroristisch motief, zo liet de politie gisteravond weten. De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning. Hij stak twee mensen neer op het station en werd vervolgens door de politie neergeschoten.

"We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten", aldus Hoekstra in zijn verklaring. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe.

Tolk

De verdachte ligt ook nog in het ziekenhuis, laat de politie weten. Hij wordt momenteel met een tolk gehoord door agenten.