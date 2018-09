Jongeren organiseren stille tocht voor omgekomen tieners in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Een grote groep jongeren heeft gisteravond een stille tocht gehouden voor de drie tieners die vrijdagnacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Anna Paulowna. Via WhatsApp werden de mensen opgeroepen om mee te lopen met fakkels.

Dat meldt onze mediapartner Noordkop Nieuws. Er waren volgens omstanders veel mensen aanwezig en de hele stoet werd begeleid door de politie. Er werd met kaarsjes langs de huizen van de overleden jongeren gelopen om uiteindelijk bij de plek te komen waar het fatale ongeval plaatsvond.

Een voertuig met vijf inzittenden botste kort na middernacht op de Sportlaan tegen een lichtmast. Door de klap werden enkele inzittenden uit de auto geslingerd. De inzittenden die de crash niet overleefden zijn twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna.

Een 20-jarige man en een 17-jarig meisje die ook in de auto zaten, raakten gewond. De jongen is vanmiddag door de politie aangehouden als verdachte in het onderzoek.

Lees ook: Dit weten we over het dodelijke auto-ongeluk in Anna Paulowna

Om de slachtoffers te herdenken is er door bewoners langs de Sportlaan, waar het ongeluk gebeurde, een gedenkplek ingericht. Ook werd er bij de lokale voetbalclub vanmiddag een minuut stilte gehouden.

Lees ook: VIDEO: Indrukwekkende minuut stilte op voetbalveld in Anna Paulowna