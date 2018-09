Van der Linde maar net geklopt in Elfstedentocht voor suppers

ALKMAAR - De Alkmaarse Niek van der Linde is tweede geworden in de Elfstedentocht voor suppers (staand peddelend op een surfplank). De Alkmaarder werd in de eindsprint geklopt door de Fransman Olivier Darrieumerlou, die op de Bonkevaart in Leeuwarden een voorsprong had van tien seconden.

De finishlijn was getrokken op de plaats waar ook de echte Elfstedentocht voor schaatsers aankomen en waar zwemmer Maarten van der Weijden zijn kruistocht langs elf Friese steden had moeten voltooien.

Het was bijzonder dat de wedstrijd na 200 kilometer werd beslist in een eindsprint tussen twee suppers. Normaal worden er altijd grote verschillen genoteerd an de aankomstlijn. Maar Van der Linde en Darrieumerlou zijn aan elkaar gewaagd. De Alkmaarder won vorig jaar bij zijn debuut terwijl de Fransman al twee keer tweede is geweest. De twee joegen elkaar zó op dat een parcoursrecord kon worden genoteerd van rond de 24 uur, een uur sneller dan het oude record.

Navigatie kapot

Dat Darrieumerlou was gebrand op de overwinning bleek al bij het begin. Hij ging er als een gek vandoor en bouwde een voorsprong op van een kwartier. Ongeveer halverwege - het was inmiddels donker - haalde Van der Linde zijn rivaal bij. Toen Darrieumerlou de verkeerde sloot insloeg - zijn navigatie was kapot - schreeuwde Van der Linde om hem toe om hem daar op te attenderen. Die sportieve geste betaalde zich terug toen de Alkmaarder later een grote boodschap moest doen. "Olivier wachtte toen op me. Dat vond ik mooi."

Beide suppers deden daarna verwoede pogingen weg te komen. "Maar we waren allebei te gaar om een gat te slaan." Daardoor liep het uit op een eindsprint die de Fransman in zijn voordeel besliste.

"Jammer, maar er zat niet meer in", zei de Alkmaarse supper na afloop. "Ik heb weer genoten van de race. Het weer was goed weer, er was weinig wind. Ik heb een prachtige zonsopkomst gezien. Dat is toch ook wat waard."

Van der Linde keer volgend jaar terug naar Friesland om revanche te nemen op Darrieumerlou .