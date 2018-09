Peddelsurfende Niek gaat voor winst tijdens kruistocht langs elf Friese steden

ALKMAAR - Het is een monstertocht die het uiterste vergt van zijn lichaam. De Alkmaarder Niek van der Linde doet dit weekend voor de tweede achtereenvolgende keer mee aan de Elfstedentocht voor suppers (Stand Up Paddlers).

Vorig jaar bij zijn eerste deelname op de sup (Stand Up Paddle: peddelen op een surfplank) won hij en was hij alle narigheid snel vergeten. Dit weekend is hij weer een belangrijke kandidaat voor de zege.

De Alkmaarder start rond het middaguur aan de wedstrijd over 200 kilometer. Morgen rond het middaguur hoopt hij weer in Leeuwarden terug te komen. De ontberingen die hij in die 24 uur doormaakt zijn met geen pen te beschrijven: eenzaamheid, kou en pure vermoeidheid.

IJzervreter

Niek van der Linde, die een surfschool heeft, is een ijzervreter die houdt van uitdagingen. "Ik zag een keer beelden van de Elfstedentocht op de sup en dacht: dat wil ik ook."

Hij trainde in de aanloop naar de editie van vorig jaar keihard met de zege als resultaat. Daardoor is hij nu de grote favoriet. "Maar er is en Fransman die al twee keer tweede is geworden. Die gaat er alles aan doen mij te kloppen, maar dat laat ik niet zomaar gebeuren. Ik geef het niet cadeau."

Steunbetuigingen

Zoveel aanmoedigingen als Maarten van der Weijden kreeg bij zijn zwemtocht langs de elf Friese steden, krijgen de suppers niet. Toch was hij verbaasd over de vele steunbetuigingen die hij vorig jaar kreeg, zelfs 's nachts.

Ze sleepten hem erdoorheen. "Geweldig was dat. Midden in de nacht langs een afgelegen slootje staan dan opeens mensen je aan te moedigen. Dat was geweldig. Dat sleept je erdoorheen op de moeilijke momenten."