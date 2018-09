AZ verslikt zich in Heracles ondanks droomstart

ALKMAAR - Het begin van AZ was veelbelovend in Almelo, maar toch keert de ploeg van John van den Brom zonder punten huiswaarts. Heracles Almelo won in een spannend duel met 3-2 van de Alkmaarders.

AZ kende een droomstart in Almelo dankzij een snelle treffer van Myron Boadu. De spits leek de bal verkeerd aan te nemen, maar doordat doelman Blaswich bleef staan, schoot Boadu binnen twee minuten raak vanuit een moeilijke hoek.

Osman de grote man

Heracles leek niet erg onder de indruk van de vroege achterstand. De thuisploeg kreeg een paar kansen via Mo Osman en Peterson. In de 21ste minuut resulteerde de kansen dan ook tot de gelijkmaker voor de Almeloërs via Osman. De oud-middenvelder van Telstar knalde de bal van 25 meter schitterend in de bovenhoek.

De thuisploeg kwam steeds meer in de wedstijd en duwde AZ wat meer terug. Tien minuten voor rust leidde dat tot een VAR-moment, omdat Ron Vlaar de bal tegen de arm aan kreeg in het strafschopgebied. Scheidsrechter Jeroen Manschot besliste na overleg met de videoscheids om geen penalty toe te kennen.

Heracles bleef op zoek naar de voorsprong. En die kwam er ook bijna. Vlak voor rust moest AZ-doelman Marco Bizot tot twee keer toe redding brengen op inzetten van Mo Osman, de uitblinker van de eerste helft. AZ had het moeilijk in de slotfase van de eerste helft en Bizot begaf zich als het ware in een schiettent, maar hield zijn ploeg een aantal keren knap op de been.

AZ in de problemen

Na de rust liet AZ zich meteen zien met een snelle aanval over de rechterkant. Boadu had de kans om AZ meteen op voorsprong te zetten, maar schoot slap in. Even later lag de bal er aan de andere kant wel in. AZ kreeg de bal niet weg na een corner van Heracles, waarna Kristoffer Peterson de bal in de hoek plaatste: 2-1. In de 61ste minuut drukte Lerin Duarte de Alkmaarders verder in de problemen. Bizot zag er niet lekker uit bij een afstandsschot van de oud-middenvelder van Ajax.

De Alkmaarders hadden het moeilijk en zaten niet goed in de wedstrijd. Echte grote kansen bleven uit, totdat Björn Johnsen de spanning 5 minuten voor tijd terugbracht. De invaller schoot fraai raak vanuit de draai, maar meer dan dat zat er niet in.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar (Gudmundsson/59), Ouwejan; Midtsjö, Til, Koopmeiners; Seuntjens (Rotariu/46), Boadu en Idrissi (Johnsen/62)

