Koopmeiners na treurige middag in Almelo: "Zonder bal was het slecht"

ALKMAAR - Na het laatste fluitsignaal keken de spelers van AZ een tijdje wezenloos voor zich uit. Ze beseften dat ze een zeer matige prestatie in het Polman Stadion hadden geleverd. "We kunnen het ons zelf verwijten", aldus Teun Koopmeiners.

"Ik denk dat we goed in vorm waren. We kwamen hier naar toe om te winnen", begint Koopmeiners nog positief aan zijn verhaal. De middenvelder verscheen gewoon aan de aftrap, ondanks een eerder deze week opgelopen schouderblessure. De middenvelder zag zijn ploeg uitstekend beginnen. Binnen twee minuten lag de eerste Alkmaarse treffer al in het netje.

"Kop gekost"

Na de vroege voorsprong kreeg Heracles steeds meer vat op de wedstrijd. AZ kwam er maar moeilijk doorheen en zag de ploeg uit Almelo steeds gevaarlijker worden. Koopmeiners zoekt in de catacomben van het Polman Stadion na een verklaring waarom het misging. "Ik vond ons in balbezit vrij aardig, maar zonder bal was het slecht. Dat heeft ons de kop gekost."

"Heracles hield goed stand"

Koopmeiners was de speler die het vaakst de bal had, maar ook hij moest vaak voor een balletje breed kiezen. De middenvelder zag dat de Heraclieden goed georganiseerd verdedigden en dat het moeilijk was om de aanvallende spelers te bereiken. "Ik was continue aan het kijken of ik spelers kon bereiken tussen de linies. In de tweede helft probeerde ik het meer via de zijkanten. Heracles hield goed stand."

Volgend weekend ligt door het interlandvoetbal de competitie stil. Koopmeiners mag zich opmaken voor wedstrijden met Jong Oranje. Over twee weken hervat AZ de competitie thuis tegen Feyenoord.