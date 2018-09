Deel dit artikel:











'Hembrugterrein wordt omgetoverd tot cultureel centrum' Foto: NH Nieuws

ZAANSTAD - Het Hembrugterrein in Zaanstad wordt verbouwd tot een 'groot cultureel centrum'. Dat schrijft het NRC Handelsblad. Het terrein, waar vroeger een wapen- en munitiefabrikant in gevestigd was, moet Het Hem gaan heten.

De krant zegt dat investeringsmaatschappij Amerborgh volgend jaar al het cultuurcentrum aan het Noordzeekanaal wil openen. In Het Hem komen, buiten het culturele huis, ook nog een restaurant, filmtheather en een hotel. Voor de verbouwing is het architectenbureau van de Nederlandse architect Rem Koolhaas ingehuurd. Lees ook: Hembrugterrein Zaandam verkocht voor 41 miljoen Hoe het project eruit komt te zien, wordt dit najaar gepresenteerd. De investeringsmaatschappij wil daar niet al te veel over kwijt, behalve dat Het Hem zich 'niet alleen zal beperken tot alleen beeldende kunst'. Er komt ook ruimte voor andere 'disciplines'. Lees ook: Passie voor een rafelrand: het verhaal van het Hembrugterrein