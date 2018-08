Huis drie maanden onbewoonbaar door brand in energie-installatie: "Gelukkig hebben we de foto's nog"

HEERHUGOWAARD - Door een brand in de energie-installatie in de achtertuin is de woning van de familie Meurink in de Constantijn Huygensstraat in Heerhugowaard voor een flinke periode onbewoonbaar. Bovendien kan het grootste deel van de inboedel linea recta naar de vuilstort. "Gelukkig hebben we de foto's nog."

Dat vertelt bewoonster Shelley aan NH Nieuws. Toen de energie-installatie - een grote kast waarin onder andere een warmtepomp, een omvormer voor zonnepalen en een buffervat staan - afgelopen zondag in brand vloog, was de 26-jarige dochter des huizes zelf niet thuis. "Mijn moeder was aan het rommelen in de tuin, en zag ineens rook uit de kast komen."

Lees ook: Warmtepompinstallatie veroorzaakt brand in rijtjeshuis Heerhugowaard

Haar vader probeerde het brandje nog te blussen, maar 'dat was een kansloze missie', zegt Shelley. Dikke rook trok door de lucht- en ventilatiekanalen en zette binnen mum van tijd de hele woning blauw. "Onze woning is onbewoonbaar verklaard", zegt Shelly, die met haar ouders tijdelijk onderdak heeft gevonden in een hotel. "En we kunnen negentig procent van onze bezittingen weggooien."

De komende tijd wordt het volledige huis 'gestript'. "We hebben onze kleding in zakken gedaan en naar de stomerij gebracht en bekijken welke spullen we een tweede leven gunnen." Dat valt het gezin erg zwaar. "Het is heel emotioneel om al je spullen in je handen te hebben, daarom zijn we blij dat we nu even in een hotel zitten."

Hond achter de bank

Haar ouders raakten niet gewond, maar ademden wel rook in. "Omdat onze hond uit paniek achter de bank kroop, is mijn vader nog terug de woning ingegaan", vertelt Shelley. "Daarom heeft m'n vader wat zuurstof gekregen." Ook haar moeder is kortstondig in de ambulance behandeld voor rookinhalatie.

Het staat vast dat de brand in de energie-installatie is begonnen, maar de oorzaak is nog onderwerp van onderzoek. Behalve BAM, het bedrijf dat de woningen van corporatie Woonwaard twee jaar geleden klimaatneutraal heeft gemaakt, doen ook de forensische opsporing van de brandweer en wooncorporatie Woonwaard onderzoek.

Brief

Omdat bij 150 à 200 huizen in de (buurt van) de Constantijn Huygensstraat een identieke energie-installatie in de achtertuin staat, heeft eigenaar Woonwaard de bewoners geïnformeerd. In een brief laat de corporatie weten dat het de eerste keer is dat er brand in een energie-installatie van BAM is ontstaan, en dat de brand is ontstaan in het gedeelte waar 'de boiler en elektrische installatie' staan.

Bovendien stelt de corporatie dat de brand sowieso niet is begonnen in de omvormer voor de zonnecellen. De wooncorporatie verwacht het onderzoek volgende week te hebben afgerond, waarna de bewoners op de hoogte worden gebracht. "We willen mensen graag informeren", besluit een woordvoerder.