Warmtepompinstallatie veroorzaakt brand in rijtjeshuis Heerhugowaard Foto: Google Streetview

HEERHUGOWAARD - In een rijtjeshuis in de Constantijn Huygensstraat in Heerhugowaard heeft vanmiddag brand gewoed.

De brand is ontstaan in de warmtepompinstallatie, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten. Hoewel er twee blusvoertuigen en een hoogwerker werden ingezet, was de omvang van de brand beperkt. Er zijn geen gewonden gevallen, maar twee bewoners van de tussenwoning hebben rook ingeademd en worden daarom nagekeken door ambulancepersoneel. Het is de tweede woningbrand in Heerhugowaard dit weekend. Gisteren ging een woonboerderij aan de Jan Glijnisweg in vlammen op.