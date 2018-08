Hovocubo mist Champions League door nederlaag

JONAVA - Hovocubo heeft de laatste wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor de Champions League verloren met 3-4. Daarmee missen de zaalvoetballers uit Hoorn de Champions League. De wedstrijd tegen FK Vytis in Litouwen was cruciaal voor plaatsing, want alleen de nummer één van de poule ging door.

De zaalvoetballers hadden een overwinning nodig, omdat de tegenstanders uit Litouwen er beter voor stonden qua doelsaldo. Beide keepers lieten er echter geen bal door in de eerste helft.

Hovocubo komt voor

In de tweede helft was Hovocubo heel dichtbij. Na een voorzet van Yoshua St. Juste kon Faisel Mellah inschieten, maar de bal werd in de kluts gekeerd. De ploeg uit Hoorn drong steeds meer aan en dat betaalde zich uit. Met nog twaalf minuten op de klok maakten ze de openingstreffer. Opnieuw was St. Juste belangrijk: hij zette de bal hard en laag voor vanaf de linkerkant. Mellah schoof hem keurig onder keeper Olinha door.

Verwoestende uithaal

Een snoeihard schot van FK Vytis vanuit de tweede lijn maakte een eind aan de blijdschap bij Hovocubo. Justinas Zagurskas kreeg de bal van de rechterkant van het veld naar zich toegespeeld en haalde verwoestend uit. Een vreugde-explosie volgde in het stadion.

Knotsgek slot

De laatste minuten speelde Hovocubo op alles of niets. Youssef Makraou speelde hard in, maar de bal werd onderschept door Jimenez Andres. Die maakte er in een leeg doel 1-2 van voor FK Vytis. Kort na de aftrap was St. Juste opnieuw de doelpuntenmaker. Met een keepersshirt aan om een overtalsituatie te creëren draaide hij mooi open en scoorde de gelijkmaker. Daarmee was het knotgekke slot nog niet voorbij. Elke keer dat Hovocubo dichtbij dacht te komen, maakte FK Vytis die hoop weer ongedaan. Het was Genigle die er definitief een einde aan maakte. Met een mooie combinatie zorgde hij voor de eindstand: 3-4.