Deel dit artikel:











Hovocubo wint ook tweede duel in voorronde Champions League Foto: Hovocubo

JONAVA - Hovocubo heeft ook de tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi voor de Champions League gewonnen. De ploeg uit Hoorn was in Litouwen met 5-2 te sterk voor het Engelse Reading FC en kan zich nu volledig richten op FK Vytis, de laatste wedstrijd van het toernooi.

De Engelsen, die hun eerste wedstrijd kansloos verloren met ruime cijfers van KF Vytis, gingen van start met een andere doelman. De Spanjaard Juan Lebrancon liet zien over meer kwaliteit te beschikken dan zijn voorganger, die liefst twaalf keer gepasseerd werd in het eerste duel met de Litouwse gastheer. Daarnaast kwam de selectie van Reading FC vele malen beter voor de dag dan S.S. Murata uit San Marino een dag eerder. Lees ook: S.S. Murata geen partij voor Hovocubo in voorronde Champions League Tegen Reading FC leidde landskampioen Hovocubo bij de rust al met 2-0. In de tweede heeft liep de ploeg uit naar 5-0 voordat de Engelsen wat terug konden doen. De doelpunten van Hovocubo werden gemaakt door Mats Velseboer, Faisel Mellah (2), Mukthar Abdi Suleiman en Amir Molkarai. Vrijdag speelt Hovocubo de laatste wedstrijd tegen het thuisspelende FK Vytis, dat wordt het cruciale duel omdat Hovocubo en de Litouwse ploeg allebei hun eerste twee wedstrijden wonnen. De winnaar gaat door naar de Champions League.