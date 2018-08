Telstar pakt eerste punten via Jong FC Utrecht

VELSEN-ZUID - Telstar heeft de eerste winstpartij van het seizoen binnen. De ploeg uit Velsen-Zuid kwam dankzij debutant Adham El Idrissi langszij Jong FC Utrecht met een 2-0 overwinning.

Na nederlagen tegen RKC Waalwijk en MVV Maastricht was het zaak voor Telstar om punten te pakken in eigen huis. Trainer Mike Snoei van Telstar bracht verschillende wijzigingen aan in zijn elftal, dat voor deze wedstrijd geen doelpunt maakte. Met een 442-opstelling hoopte de oefenmeester Jong FC Utrecht goed te bestrijden.

Kansen voor Telstar

Een mooie vrije trap van Rick Mulder zorgde bijna voor het eerste doelpunt van Jong FC Utrecht. Hij krulde de bal op de lat van keeper Jeroen Houwen. Daarna nam Telstar het initiatief, met Facundo Lescano als aandrijver van de ploeg. De nieuwe spits van Telstar stond voor de eerste keer in de basiself en liet zich gelijk zien. Met een beetje geluk had hij verantwoordelijk kunnen zijn voor drie treffers in de eerste helft. Bij de eerste poging nam hij een lange bal op fraaie wijze aan, maar kon hij geen kracht achter zijn schot zetten. De tweede mogelijkheid was groter. De bal kwam hard en laag voor van de linkerkant en Lescano reageerde goed. Keeper Thijmen Nijhuis was echter alert. Later schoot hij een vrije trap hard over.

Debutanten in het veld

In het kwartier na rust lieten beide ploegen niet veel zien. Pas in de zestigste minuut was er weer actie te zien na een vrije trap van Jong FC Utrecht. Jeredy Hilterman schoot in de handen van Houwen. Snoei probeerde iets te forceren door Adham El Idrissi te laten debuteren. Dat bleek een goede zet. Een kwartier voor het einde kreeg Telstar een serie van kansen, waarop een penalty volgde voor de Velsenaren. Juist El Idrissi lokte hem uit, waarna Lescano de penalty keurig benutte.

Daarna ging het snel. Toine van Huizen kon binnenkoppen na een voorzet van El Idrissi, die daarmee zijn debuut glansrijk vervulde. Het zou direct het laatste doelpunt van de wedstrijd betekenen. Telstar is van de nul af: 2-0.

Opstelling Telstar: Houwen, Van Heertum, Korpershoek, Seager (Bronkhorst/69), Scott (Lynen/83), Sno, Najah, Lescano, Van Huizen, Van Doorm, Springer (El Idrissi/69)

Opstelling Jong FC Utrecht: Nijhuis, El Yaakoubi, Hoogenhout, Culhaci, Brinkman, Mallahi, Arweiler, Venema, Mulder, Lehaire (El Azrak/74), Van der Velden