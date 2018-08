VELSEN-ZUID - Adham El Idrissi kon niet anders dan tevreden terugkijken op zijn debuut bij Telstar. Tegen FC Utrecht was hij beslissend in de slotfase van de wedstrijd.

"De ontlading was groot in de kleedkamer. We hebben het maximale eruit gehaald dat is fijn", aldus El Idrissi. "Ik zat vol energie op de bank, ik stond te springen om in te vallen. Volgens mij heb ik er extra energie bij gebracht."

De 21-jarige Amsterdammer maakte een actie waaruit een penalty voor Telstar volgde. Hij wilde zelf graag de pingel nemen. "Natuurlijk, ik ben een spits en ik wil scoren. Maar ik vind het niet erg hoor, het gaat erom dat die bal erin gaat. Ik klaag niet." Later gaf hij de assist op Toine van Huizen, die binnen kon koppen.