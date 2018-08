NS waarschuwt reizigers: blijf voorlopig weg bij station Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - Het treinverkeer rond station Amsterdam Centraal is nog steeds flink ontregeld, laat een woordvoerder van de NS weten. Reizigers worden opgeroepen om voorlopig niet naar CS te gaan.

Wel rijden er metro's naar station Bijlmer Arena en Amsterdam-Zuid. Het is niet bekend hoe lang de situatie nog gaat duren.

Eerder op de dag werd het station afgesloten, nadat de politie een verdachte man had neergeschoten. Volgens getuigen hadden twee mensen ruzie op een perron. De situatie zou geëscaleerd zijn in een steekpartij. Een getuige laat aan AT5 weten dat iemand begon te steken in de rij bij de informatiebalie van de NS. Een slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hand.

Direct nadat de steekpartij had plaatsgevonden en de politie de verdachte had neergeschoten, brak er grote paniek uit op het station. Volgens de conducteur, die in de westhal van het station stond, renden mensen in blinde paniek naar buiten.