Deel dit artikel:











NS-conducteur over steekpartij op station: "Mensen renden in paniek naar buiten" Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Direct nadat de steekpartij had plaatsgevonden en de politie de verdachte had neergeschoten, is vanmiddag grote paniek uitgebroken op Amsterdam Centraal. Dat vertelt een NS-conducteur die ooggetuige was aan NH Nieuws.

Volgens de conducteur, die in de westhal van het station stond, renden mensen in blinde paniek naar buiten. "Het was heel raar, alles komt ineens op je af. Mensen gunden elkaar niet de tijd om bij de poortjes uit te checken." Lees ook: LIVE: Steekpartij op Amsterdam Centraal, politie schiet verdachte neer De conducteur heeft vervolgens alle poortjes met een noodknop geopend, vervolgt hij. "En ik heb de politie nog geholpen met afzetten met lint." Lees ook: VIDEO: Geen treinen van en naar Amsterdam Centraal door steekpartij