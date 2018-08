Deel dit artikel:











Nepagent mishandelt bewoners van voormalig sekspand in havengebied IJmuiden Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

IJMUIDEN - Een IJmuidenaar die woont in het pand aan de Loggerstraat waarop vanochtend een overval is gepleegd, is daarbij meerdere keren geslagen met een honkbalknuppel. Hij en een andere bewoner kregen klappen van meerdere overvallers, van wie er een was verkleed als agent.

Dat vertelt een van de drie bewoners, die er allemaal op anti-kraakbasis verblijven. "Midden in de nacht kwamen drie of vier mannen via de garage naar binnen. Ze spraken Nederlands. Een was verkleed als politieagent. Anderen hadden een bivakmuts op." Lees ook: Overval op pand in havengebied IJmuiden Toen de overvallers zich met grof geweld via de garage naar binnen werkten, verzetten de twee mannen zich hevig. Ze probeerden (met succes) te voorkomen dat de overvallers naar de kamer van de vrouwelijke bewoner gingen. "Ik heb meerdere klappen gehad met een honkbalknuppel, ook op m'n hoofd. Ik heb een flinke wond, maar inmiddels is het gehecht." Wietplantage

In het pand waarin hij woont, zat voorheen een bordeel. Volgens hem hebben agenten het pand vorige week nog doorzocht na tips over een mogelijke wietplantage. "Misschien is dat waar de overvallers naar zochten. Maar ze hebben niks aangetroffen."