Overval op pand in havengebied IJmuiden

IJMUIDEN - Op een pand in de Loggerstraat in het havengebied van IJmuiden is vanochtend vroeg een overval gepleegd.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Wat zich exact heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De politie spreekt van een woningoverval, maar het betreffende pand was eerder in gebruik als seksclub. Op foto's is te zien dat er beveiigingscamera's aan de gevel hangen.

Of het pand nog steeds dienstdoet als bordeel is niet bekend. Volgens het bestemmingsplan van de gemeente Velsen is het pand bedoeld voor 'cultuur & ontspanning'. Op een lijst met adressen in het IJmuidense havengebied waar legaal mag worden gewoond, ontbreekt het adres van het overvallen pand.

De woordvoerder laat weten dat de de politie onderzoek doet bij het pand. Daarbij wordt ook een politiehond ingezet.

Later meer...