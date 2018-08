Kogel door ruit smartphonezaak Zwanenburg: "Het wordt steeds gekker in het dorp"

ZWANENBURG - Smartphonezaak Newfone aan de Dennenlaan in Zwanenburg is afgelopen zaterdagnacht beschoten. Rond 03.15 uur doorboorde een kogel door de winkelruit, zo meldt de zaak op Facebook.

Op foto's die Newfone bij het Facebookbericht heeft geplaatst, is de gebruikte kogel te zien. De zaak schrijft: "Het wordt stéeds gekker in het dorp. Na een serie van overvallen nu een kogelgat door de Newfone winkelruit!"

Newfone roept via Facebook getuigen op om contact op te nemen met de politie.

Ramkraken, gewapende overval

Het incident volgt na een lange reeks van overvallen en inbraken bij Zwanenburgse collega's van Newfone. Zo is de kledingzaak van ondernemer Jenke Haverhals al zó vaak doelwit van criminelen geweest dat het inmiddels 'normaal' is geworden. "We hebben al zoveel ramkraken gehad, pogingen daartoe, diefstal en vorig jaar nog een gewapende overval", zei hij eerder tegen NH Nieuws.

De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt momenteel verschillende maatregelen om criminelen buiten het dorp te houden. Daarbij kan worden gedacht aan extra cameratoezicht, een brug die opengaat zodra er een overval of ramkraak heeft plaatsgevonden en extra surveillances door handhavers of straatcoaches.