Gewonde man bij Spy City in Amsterdam is 31-jarige Alkmaarder Foto: Inter Visual Studio

ALKMAAR - De gewonde man die vanochtend bij Spy City in Amsterdam werd gevonden is een 31-jarige Alkmaarder. Volgens omstanders zou hij zijn neergestoken. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.

De vermoedelijke steekpartij vond plaats bij Spy City aan de Moezelhavenweg, een bedrijf voor afluisterapparatuur. Lees ook: Gewonde man bij Spy City in Amsterdam: getuigen melden steekpartij De politie heeft nog geen verdachte aangehouden, maar is wel op zoek naar een grijze Audi Q5 met het kenteken 12-RJP-5. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat dit het vluchtvoertuig zou kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de auto is gestolen. Mensen die de auto hebben gezien of meer weten over de mishandeling, kunnen bellen met de politie via 0900-8844.