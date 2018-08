Gewonde man bij Spy City in Amsterdam: getuigen melden steekpartij

AMSTERDAM - (AT5) Bij Spy City aan de Moezelhavenweg in Amsterdam is vanochtend rond 09.30 uur een gewonde man aangetroffen. Volgens omstanders zou hij in zijn hoofd zijn gestoken.

Spy City is een bedrijf voor afluisterapparatuur. Het is nog onbekend wat daar precies gebeurd is, de politie is een onderzoek gestart. Er hangt inmiddels ook een politiehelikopter boven de zaak.

De politie is 'in verband met verdachte omstandigheden' op zoek naar getuigen, zo is te lezen in een Burgernetmelding.