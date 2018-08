IJmuidenaar krijgt twee jaar cel voor neersteken voetbalsupporter

IJMUIDEN - De 33-jarige Dennis P. uit IJmuiden heeft twee jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het steken van een voetbalsupporter na een wedstrijd tussen Telstar en De Graafschap in mei. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist.

Naast de gevangenisstraf moet P. ook meer dan 6.600 euro aan schadevergoeding betalen. Hiervan is 5000 euro voor de geleden immateriële schade en een bedrag van 1631,62 euro voor materiële schade.

Na de wedstrijd op 10 mei ontstond een vechtpartij aan de Zeeweg in IJmuiden. Een 24-jarige man uit Ulft werd daarbij met een kapot bierflesje in zijn nek gestoken. De slagader van het slachtoffer werd bijna geraakt.

P. ontkende eerder alle betrokkenheid. "Het is vreselijk wat er met het slachtoffer is gebeurd, maar ik heb het niet gedaan", zei hij in de IJmuider Courant. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.