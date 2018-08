OM eist vier jaar cel voor steken fan na Telstar - De Graafschap

IJMUIDEN - Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen een IJmuidenaar die ervan wordt verdacht een man in zijn nek te hebben gestoken na een wedstrijd tussen Telstar en De Graafschap. De verdachte, Dennis P. (33), moest vandaag voor de rechter verschijnen.

Volgens de IJmuider Courant ontkende de man alle betrokkenheid. "Het is vreselijk wat er met het slachtoffer is gebeurd, maar ik heb het niet gedaan", zegt hij in de krant.

Na de wedstrijd op 10 mei ontstond een vechtpartij aan de Zeeweg in IJmuiden. Een 24-jarige man uit Ulft werd daarbij met een kapot bierflesje in zijn nek gestoken. De slagader van het slachtoffer werd bijna geraakt.

De verdachte beweert volgens de krant dat hij zich in de Zeewegbar bevond en buiten zijn vriendin ging zoeken. P. zou tegen een ex-vriendin hebben gezegd dat hij iemand had geschopt en geslagen en vervolgens met een bierflesje had gestoken.

Haar vriend zou vervolgens tegen de politie hebben gezegd dat hij P. had horen zeggen dat hij iemand had gestoken. Maar dit klopt volgens de IJmuidenaar niet. "Ik kon niet eens wat doen, want mijn hand was net uit het gips." Er zouden camerabeelden van het incident zijn, maar deze zijn volgens IJmuider Courant onduidelijk.

"Niemand heeft gezien wie er heeft gestoken. Het slachtoffer kan ook gewond zijn geraakt door een bierflesje dat door de lucht vloog", zegt de advocaat van de IJmuidenaar in de krant. Ook zou er geen bloed van het slachtoffer op de kleren van de verdachte zijn aangetroffen. De advocaat pleit voor vrijspraak.

De uitspraak volgt op 27 augustus.