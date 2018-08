Deel dit artikel:











Kolksluis Spaarndam nu een maand dicht: "Het is wel een beetje erg stil" Foto: Paul Tromp

SPAARNDAM - Al een maand lang zit er noodgedwongen een groot slot op de sluisdeuren van de Kolksluis in Spaarndam. Daar waar normaal heel wat bootjes door het dorp varen in het weekend, is het nu best rustig in het dorp. De omwonenden hebben er begrip voor, maar een enkeling begint de reuring wel te missen.

De deuren zijn dicht, omdat er geen water van het Noordzeekanaal het land in mag stromen. Daardoor zou er, door de droge zomer, een veel te hoog zoutgehalte in de bodem kunnen ontstaan en dat is weer heel slecht voor bijvoorbeeld de groenten- en fruitteelt. Vissen en misse

Hans Visser woont al heel wat jaren naast de sluisdeuren. Hij houdt van watersport en mist de bootjes voor zijn deur in het weekend. "Maar de echte gedupeerden zijn natuurlijk de bollentelers, die kunnen er veel last van krijgen", relativeert Hans zijn eigen 'verdriet'. Hij hoopt dat de deuren wel weer snel open mogen. Lees ook: Grote Sluis Spaarndam dicht door droogte: pleziervaart de dupe Ondertussen heeft Matthijs de Valk uit Velserbroek zijn hengel uitgeworpen in het stille water tussen de sluisdeuren. Hij hoopt op een baars, maar weet stiekem wel beter. "Waarschijnlijk zit er niet zoveel vis. Omdat die deuren dicht zijn, zit er waarschijnlijk ook niet zoveel zuurstof meer in het water." Omdat er geen dode vissen aan het oppervlakte drijven, probeert hij het toch. "Blijven proberen, dat hoort bij het vissen", zegt hij en werpt zijn hengel nog een keer uit. Alg

Geen bootjes, geen vis en dan hangt er bij de sluisdeuren ook nog een onfris geurtje. Het komt van een enorme groene massa drap die langs de sluisdeur op het water ligt. "Dat is alg", zegt Truus Bijl. Ze woont haar hele leven al bij de sluis. "Omdat de deuren niet open kunnen, kan het niet doorspoelen en ontstaan die algen. Het stinkt vreselijk, echt goor." Ze helpt de sluiswachters altijd, maar vindt het niet zo erg dat de deuren nu even een paar weken, en misschien nog langer, dicht zijn. "Ik heb altijd mensen om me heen, joh. En ik denk dat die deuren voorlopig ook niet meer opengaan, want het winterrooster begint binnenkort en dan blijven ze sowieso dicht."

Hoelang de Kolksluis nog dicht blijft, is nog onduidelijk. Even verderop, bij de Grote Sluis, mag voorlopig alleen beroepsvaart van en naar het Noordzeekanaal.