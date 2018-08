Reanimatie in Indonesië: "Slachtoffer was pas zes uur later in ziekenhuis"

PURMEREND - Davey Bergers en Michelle van 't Wout uit Purmerend hebben vorige week tijdens hun vakantie in Indonesië een 34-jarige Ierse man uit zee gered. Het duurde volgens Bergers echter uren voor er hulp van buitenaf kwam. "Het slachtoffer was pas zes uur na de reanimatie in het ziekenhuis."

Davey doet vanuit Bali zijn verhaal aan NH Nieuws. De Nederlanders maakten met een groep een rondreis in Azië.

Lees ook: Purmerendse redt drenkeling tijdens vakantie in Indonesië

"De Ierse man van 34 jaar is rond 13.30 uur gereanimeerd. En pas vier uur daarna zijn we met een groep met hem naar boven geklommen", herinnert Bergers. "Daarbij maakten we veel pitstops en gaven we shotjes cola uit het dopje aan de Ierse man." Het duurde volgens hem lang voor er medische hulp kwam. "In de uren dat we met hem op het strand hebben gelegen, hebben we tot veel frustratie tevergeefs op 'echte' hulp van buitenaf gewacht."

Mislukte poging

De Nederlanders hielpen mee om de man op een andere manier in het ziekenhuis te krijgen. "Een klein halfuur na de reanimatie was er een bootje, maar die kon niet aan land komen door de golven", zegt Bergers. "Verschillende jongens en ik zijn meerdere malen de golven ingedoken om reddingsvesten te halen."

Het gezelschap doet één mislukte poging om de Ier met een kajak aan boord van het bootje te krijgen. "De kajak met Michelle erop en ik eraan hangend werden echter gepakt door een te grote golf. Kansloos dus om dit met de Ierse man te doen." Op bovenstaande video is te zien wat een heikele klus dit was.

Toen moest de Ier maar via een steil paadje en ladder naar een hoger gelegen deel van het eiland worden getild. Daar zou een ambulance klaarstaan. "Doordat hij snel uit het water was gehaald - en na drie á vier minuten 'tot leven kwam' door de reanimatie van onze medereiziger Zayd al-Difaire - had hij net genoeg kracht om met onze hulp (duwen en trekken) naar boven te komen", vertelt Davey. "Eenmaal boven ging de zon precies onder en na een ambulancerit van driekwartier was hij dus pas zes uur na de reanimatie in het ziekenhuis."

Gekneusde ribben

Gelukkig bleek daar dat de man niets over had gehouden aan het avontuur. "Alle tests waren goed, de hersenscan goed en eigenlijk had hij alleen maar drie gekneusde ribben van de reanimatie."