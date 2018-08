Purmerendse redt drenkeling tijdens vakantie in Indonesië

PURMEREND - De Purmerendse Michelle van ’t Wout (25) heeft tijdens haar vakantie in Indonesië een drenkeling gered. Dat zij in het gewone leven werkzaam is als verpleegkundige kwam nu goed van pas.

Dat schrijft mediapartner RTV Purmerend. Volgens de Telegraaf kwam de drenkeling uit Ierland.

Van 't Wout maakte met een groep reizigers een tocht langs een aantal Indonesische stranden. Op het eilandje Nusa Penida vlakbij Bali kwam een jongen in de problemen. Hij werd lijkbleek en met een blauw aangelopen gezicht door mensen uit de zee getild. "Hij was vermoedelijk meegesleurd door een grote golf", denkt de Purmerendse nu.

Ze rende direct naar de jongen toe. Samen met medereiziger Zaid al-Difaire begon ze met reanimeren. Haar medische kennis kwam nu goed van pas en van haar pijnlijke arm, met een gescheurde spier na een scooterongelukje, had ze naar eigen zeggen door de adrenaline geen last meer.

Loodzware klus

De jongen kwam bij bewustzijn. Hij moest naar het ziekenhuis, maar dat kon alleen via een ambulance en die stond op een hoger gelegen deel van het eiland. De drenkeling moest daar naartoe worden gebracht, waarna hij kon worden overgedragen aan ambulancemedewerkers. Van 't Wout en de eveneens uit Purmerend afkomstige Davey Bergers hielpen mee. "Het was een loodzware klus om hem via een steil paadje en ladder omhoog te tillen."

Het werk zat er voor haar toen nog niet op. "De ambulancemedewerkers vroegen me of ik mee kon naar het ziekenhuis, want ze hadden iemand nodig die de jongen onderweg kon verzorgen." Dat wilde ze wel. Eenmaal in het ziekenhuis werd de zorg van haar overgenomen en kon Van 't Wout terug naar haar hotel.

Gelukkig was er de dag erna positief nieuws: het gaat inmiddels weer helemaal goed met de jongen.