Aalsmeerders ongerust door viervoudige brandstichting

AALSMEER - Angstige momenten voor bewoners in een woning aan de Pontweg in Aalsmeer. Zij werden vannacht uit hun slaap gerukt en moesten hun huis ontvluchten door een brand die beneden bij hun woning woedde.

Veel Aalsmeerder werden opgeschrikt door loeiende sirenes van de brandweer. Op vier verschillende plekken werd brand gesticht. Eén scooter en drie containers zijn in lichterlaaie gezet.



"Afschuwelijk. Dat verwacht je niet in Aalsmeer", reageert een vrouw die op het punt staat om boodschappen te doen bij de lokale supermarkt. Ook daar werd vannacht een textielcontainer in brand gestoken. Veel bewoners reageren geschrokken omdat 'dit nog nooit is gebeurd in het rustige Aalsmeer'.



Vluchten

"Het is best wel heftig, zo dicht bij je werk ook", zegt een jonge vrouw die onderweg is naar de Prenatal winkel waar ze werkt. Eén van de brandende container richtte veel schade aan bij een woning die grenst aan de babyzaak.

De vier Poolse bewoners lagen op dat moment te slapen en moesten vluchten via het balkon. Ze willen niet op camera reageren, maar zeggen heel erg geschrokken te zijn.



Schade

Het huis is aan de achterzijde voor een deel zwartgeblakerd. De kozijnen en de deur moeten vervangen worden. "Maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Morgen zie je er niets meer van", laat de beheerder van het pand weten.

Hun buurman had echter niet echt door hoe heftig én dichtbij de brand was. "Ik hoorde wel sirenes, en ik zag vanuit het raam dat ze de straat afsloten, maar ik dacht dat het ergens verderop was. Als ik in de tuin had gestaan, had ik de brand kunnen zien", zegt hij.

Mogelijk zijn de branden door dezelfde persoon aangestoken. De politie doet momenteel sporenonderzoek. Mensen die meer informatie hebben, worden verzocht zich te melden bij de politie.