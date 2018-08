'Spoor van brandstichtingen' in Aalsmeer: bewoners vluchten naar balkon

AALSMEER - In Aalsmeer is gisteravond op meerdere plekken brand gesticht, onder meer bij een supermarkt. Bij een van de branden moesten de bewoners van een woning via het balkon vluchten naar veiligheid.

De eerste brand was rond 22.30 uur op de Japanlaan. Hier woedde brand in een container. Niet veel later moest de brandweer naar een brandende scooter op de Legmeerdijk.

Bewoners vast

Een half uur later was er opnieuw brand in een afvalcontainer, ditmaal op de Pontweg. Omdat die container geparkeerd stond voor een woning konden de bewoners hun huis niet veilig verlaten. Volgens een getuige sloeg de brand zelfs over naar de woning.

De bewoners zijn naar het balkon gevlucht, waar ze zijn gered door de brandweer. Hiervoor gebruikte de brandweer een ladderwagen. De schade aan het huis is 'aanzienlijk', zo meldt de getuige.

Ook brand bij supermarkt

Rond 00.15 uur kreeg de brandweer een melding van een nieuwe brand. Bij een supermarkt aan de Aalsmeerderweg stond wederom een container in brand. Ook deze brand is door de brandweer geblust.

Volgens mediapartner RTV Amstelveen houdt de politie er sterk rekening mee dat de branden door dezelfde persoon zijn aangestoken. De lokale omroep spreekt van 'een spoor van brandstichtingen'. Er is nog niemand aangehouden.