Hoogwerker brandweer belandt in sloot bij woningbrand Heerhugowaard Foto: HFV/Theo Annes Foto: HFV/Theo Annes

HEERHUGOWAARD - Een hoogwerker van de brandweer is vanavond aan de Jan Glijnisweg in Heerhugowaard in een sloot beland. Dat gebeurde vlak voordat het voertuig zou worden ingezet bij de bestrijding van een grote uitslaande brand in een woonboerderij in diezelfde straat.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De woordvoerder benadrukt dat de hoogwerker niet het water is ingereden, maar erin is gegleden. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Lees ook: Grote brand in woonboerderij met rieten kap in Heerhugowaard De brandweerlieden die in de hoogwerker zaten, maken het allemaal goed, aldus de woordvoerder. Wel zijn ze 'retour kazerne' en afgelost door collega's.