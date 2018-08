Grote brand in woonboerderij met rieten kap in Heerhugowaard

Deel dit artikel:











HEERHUGOWAARD - In een vrijstaande woning met een rieten kap in Heerhugowaard woedt een grote brand. De brandweer is met veel materieel ter plaatse, en probeert het vuur te blussen.

Het gaat om een woning aan de Jan Glijnisweg, zo twittert de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Er is niemand in de woning aanwezig. Op foto's is te zien dat het rieten dak van de woonboerderij in lichterlaaie staat. Voor de bestrijding van de brand zijn vier blusvoertuigen en een hoogwerker opgeroepen. Of dat voldoende is om de rest van de boerderij te redden, is nog niet duidelijk. Loods achter boerderij

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat er pal achter de boerderij een loods staat. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Om de hulpdiensten vrij baan te geven, is de Jan Glijnisweg afgesloten. De rook die vrijkomt trekt over de naastgelegen weilanden richting de Rustenburgerweg.