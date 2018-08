Mazzel voor snelheidsduivels: wel geflitst, geen boete

NOORD-HOLLAND - Onlangs te hard gereden en geflitst? De kans is groot dat je toch geen boete krijgt. In onze provincie en de rest van het land zijn zeker 50.000 foto's van flitspalen en mobiele flitsers verwijderd. Dat betekent dat snelheidsduivels onder hun boete uit komen, meldt RTL Nieuws.

Dat de foto's zijn gewist, is te danken aan agenten die meedoen aan de landelijke politieacties. Onder het mom 'Geen cao, geen bon' worden er ook geen bekeuringen uitgeschreven voor overtredingen als fout parkeren of geen richting aangeven. "En we innen geen openstaande boetes", aldus Maarten Brink van het Landelijk Actiecentrum van de politiebonden.

Toch is het niet verstandig om echt over de schreef te gaan, schrijft RTL. "Excessen bekeuren we natuurlijk wel. Agenten die meedoen aan de acties bepalen zelf welke overtredingen ze zo gevaarlijk vinden dat ze wel bekeurd moeten worden."

De agenten die meedoen aan de landelijke acties strijden voor een betere cao en lagere werkdruk.