Mogelijk boeterecord dankzij flitspaal op N201

VREELAND - Veel automobilisten hebben al een boete voor te snel rijden ontvangen, doordat ze geflitst zijn door de paal op de N201 bij Vreeland. Alleen al de eerste vier maanden van dit jaar werden 35.854 bestuurders op de bon geslingerd. "Er wordt hier altijd stevig gereden."

Als het zo doorgaat, verbreekt de flitspaal op de provinciale weg tussen Hilversum en Vinkeveen alle boeterecords. Er zou dan voor het eerst een paal boven de 100.000 bekeuringen per jaar uit komen. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Om de boetes te betalen, moeten overtreders behoorlijk wat geld neerleggen. Met een gemiddeld bedrag van 60 euro per boete, ontvangt de overheid straks mogelijk zo'n zes miljoen euro.

Maar 60 km/u

Automobilist Rian Spenkelink heeft in elk geval al acht boetes op haar naam staan. "Inmiddels rij ik hier keurig netjes, zeker ook vanwege de mensen die hier vlakbij wonen. Maar ik ben zeker tussen de 500 en 1000 euro kwijt, en dan tel ik de bonnen van mijn partner nog niet eens mee.."

Dat het vaak misgaat bij Vreeland, verbaast automobilist Wieneke van Rijn in elk geval niets. "Er wordt hier altijd stevig gereden en het stuk bij de verkeerslichten mag je ineens geen 80 km/u maar 60. Dat is voor veel mensen kennelijk een probleem. Voor mij ook, want ik ben er ook ingetuind."

In totaal staan er in Nederland 641 vaste flitspalen. "Dat zijn inmiddels allemaal digitale kasten die 24 uur per dag aanstaan", zegt Ernst Koelman van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). "De pakkans is daar dus honderd procent."