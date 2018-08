Docu over epische zwemtocht van Maarten van der Weijden op Ziggo Sport

ALKMAAR - In de aanloop naar zijn elfstedenzwemtocht is Maarten van der Weijden tachtig dagen lang gevolgd door een cameraploeg. Dat heeft geleid tot een documentaire die zondagochtend om 9.00 uur wordt uitgezonden bij Ziggo Sport, onder de titel 'Het moet zo extreem'.

In de film staan de voorbereidingen op de krachtsinspanning centraal. Ook zitten er beelden in van tijdens de zwemtocht door Friesland en blikt de geboren Alkmaarder, die zondag wordt gehuldigd in Waalwijk, terug op zijn prestatie.

De olympische zwemkampioen en voormalige kankerpatiënt legde afgelopen weekend 163 kilometer (van de beoogde 200) zwemmend af, om geld op te halen voor kankeronderzoek. De teller staat voorlopig op 3,5 miljoen euro.