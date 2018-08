Ouders trots op hun Maarten van der Weijden: "Voor ons heeft hij het gehaald"

WARMENHUIZEN - Ondanks dat zwemmer Maarten van der Weijden na 163 kilometer zijn Elfstedentocht moest staken, zijn z'n ouders uit Warmenhuizen apetrots op hem. ''In eerste instantie vind je het heel jammer'', vertelt moeder Janneke. ''Maar achteraf was ik heel blij met die beslissing. Je moet niet ten koste van je gezondheid door blijven gaan.''

Het idee voor het zwemmen van een Elfstedentocht leefde al langere tijd bij Van der Weijden. ''Gekkenwerk'', zo vertelt zijn vader Peter. ''Maar als hij iets in zijn hoofd heeft, probeert hij dat te verwezenlijken. Hij heeft grote dromen en is uiteindelijk heel dichtbij gekomen.''

Zinken

Ook moeder Janneke dacht er zo over. "Ik vertelde hem dat zijn lijf al zoveel te verduren heeft gehad en dat hij voorzichtig moest zijn. Later was ik vooral bang dat hij ergens tegenaan zou zwemmen en misschien verdwaasd zou zinken in het donkere water. Maar toen ik er was om hem aan te moedigen en al die mensen daar stonden, ging ik mee in de flow van het publiek."

Lees ook: Elfsteden-zwemtocht Maarten van der Weijden haalt 2,5 miljoen op

Maarten van der Weijden wilde de Elfstedentocht afleggen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De zwemmer overwon op 27-jarige leeftijd de ziekte. Maar na 163 kilometer en 55 uur zwemmen moest hij stoppen omdat hij ziek was geworden en het niet verantwoord was om door te gaan. ''Ik was uiteindelijk blij dat hij eruit is gehaald. Desalniettemin ben ik ontzettend trots."

Reuzeheld

Van der Weijden werd gisteravond in Leeuwarden onthaald door een grote menigte. Hij haalde uiteindelijk 2,5 miljoen euro op voor het goede doel. Vooral het feit dat er zoveel mensen langs de kant stonden om Maarten te steunen heeft de ouders diep geraakt. ''De mensen zeiden ook dat het niet uitmaakte dat hij het niet gehaald heeft", vertelt vader Peter. "Ze vinden hem evengoed een reuzeheld.''

Zelf moet hij er nog niet aan denken om nog een keer de tocht te zwemmen, maar mocht hij toch het idee krijgen, dan zal moeder Janneke niet overlopen van enthousiasme. ''Dan zal ik zeggen dat hij niet zo mal moet doen. Voor mijn gevoel heeft hij de tocht uitgezwommen. Zo is het ook goed."