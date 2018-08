Huisartsenpraktijk dag na gruwelijk steekincident weer open

LOOSDRECHT - Het is vanochtend rustig bij de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan in Loosdrecht. De politielinten zijn weg en de praktijk is weer open. Zo valt op een briefje te lezen aan de deur.

"Vanaf vandaag is de praktijk weer geopend. Niet-spoedeisende zaken stellen wij echter nog uit. Wij rekenen op uw begrip", staat op het briefje. Gisteren ging het rond 11.00 uur gruwelijk mis toen een huisarts werd neergestoken in zijn praktijk. Bewoners van de naastgelegen seniorenflat hoorden de huisarts schreeuwen, vertellen ze aan NH Nieuws.

"Ik zat op mijn balkon en op een gegeven moment hoor ik geschreeuw uit de achterkant van de praktijk komen. Dat klonk hard en angstig." Hij vervolgt: "We merkten wel dat het niet iemand was die een prik kreeg en raar reageerde. Nee, er was echt wel iets mis."

Lees ook: Man (34) aangehouden in verband met neersteken huisarts Loosdrecht

De politie heeft later op de dag een 34-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het neersteken van de huisarts. De man kon worden aangehouden nadat een oplettende tipgever de verdachte had zien lopen in de buurt en direct 112 belde.

Locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet heeft vandaag ook gereageerd: "We zijn erg geschrokken dat een arts bij het uitoefenen van zijn zorgtaak in zijn eigen praktijk slachtoffer is geworden van een ingrijpend steekincident. Aankomende dagen zal vanuit de gemeente aandacht worden besteed aan betrokkenen."

De huisarts wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Volgens een omstander die NH Nieuws sprak zou de huisarts driemaal in zijn nek zijn gestoken.