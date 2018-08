Man (34) aangehouden in verband met neersteken huisarts Loosdrecht

LOOSDRECHT - De politie heeft in Loosdrecht een 34-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het neersteken van een huisarts in de huisartsenpraktijk aan de Eikenlaan vanmorgen.

De man kon worden aangehouden nadat een oplettende tipgever de verdachte had zien lopen in de buurt en direct 112 belde.

De huisarts werd vanmorgen neergestoken in een huisartsenpraktijk. Hij wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Meer details wil de politie niet geven. Volgens een omstander die NH Nieuws sprak zou de huisarts driemaal in zijn nek zijn gestoken.