Dit is waarom de NS geen bussen inzet bij de grote treinstoring

AMSTERDAM - Door een grote storing ligt op dit moment het treinverkeer rondom Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving helemaal plat. De NS roept op om gebruik te maken van alternatief vervoer en besluit om zelf geen bussen in te zetten.

Maar waarom eigenlijk niet? NS geeft antwoord in de volgende Tweet:

Het is volgens de NS op dit moment niet veilig om bussen in te zetten aangezien ze ''gewoon niet de buscapiciteit hebben om dit op te vangen''. Bij een omvangrijke storing als deze zijner simpelweg niet genoeg bussen beschikbaar voor het aantal personen in een trein.

