Gestrand door de treinstoring? Dit zijn je alternatieve reismogelijkheden

AMSTERDAM - Het treinverkeer rondom Amsterdam ligt helemaal plat. De NS roept op om gebruik te maken van alternatief vervoer. NH Nieuws heeft een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

Hardnekkige treinstoring houdt aan

Sinds vanavond 18.00 uur is er geen treinverkeer mogelijk bij Amsterdam, Schiphol en Weesp. Dit komt door een storing bij de verkeersleiding. De gevolgen hiervan duren nog de hele dag, verwacht de NS. Meer weten over de storing? Klik hier.

Bus

In tegenstelling tot de treinen rijden de lijnbussen wel gewoon. Het is wel extreem druk en een aantal lijnen heeft flink vertraging. De NS zelf zet geen bussen in.

De onderstaande buslijnen rijden in beide richtingen. Moet je naar Amsterdam, dan kun je hier in tegengestelde richting van gebruikmaken.

Naar Haarlem/Zandvoort

Vanaf station Amsterdam Zuid vertrekt een dubbeldekkerbus (lijn 346) naar station Haarlem. Je kunt Amsterdam Zuid bereiken met de tram, metro of bus. Vanaf station Zuid rijdt de bus over de snelweg en via Schiphol naar het station van Haarlem. Hier kun je overstappen op andere lijnen en treinen naar bijvoorbeeld Alkmaar, Heerhugowaard en Leiden.

Naar Zaandam/Den Helder

Vanaf Amsterdam Centraal vertrekken bus 391 naar de Zaanse Schans en lijn 394 naar station Zaandam. Je kunt ook de metro nemen naar Amsterdam-Noord en hier overstappen op bus 392 naar Zaandam. Vanaf hier vertrekken ook treinen naar het noorden van de provincie.

Naar Purmerend/Volendam

Vanaf Amsterdam Centraal kun je de metro nemen naar Amsterdam-Noord en hier overstappen op de bus naar Purmerend, Volendam of verder Waterland in.

Naar Hoorn

Op Amsterdam Centraal kun je bus 314 pakken naar Hoorn. Deze gaat via Edam.

Naar Het Gooi

Moet je naar Het Gooi? Vanaf station Amsterdam Amstel vertrekt een bus (lijn 320) naar Hilversum en Huizen. Bus 322 brengt je naar Muiden, waar je kunt overstappen op lijn 110 naar Weesp.

Naar Schiphol/Hoofddorp

Vanaf station Amsterdam Zuid en Lelylaan vertrekken meerdere bussen naar Schiphol. Ook vanaf busstation Marnixstraat in het centrum van Amsterdam kun je naar Schiphol. Vanaf Schiphol kun je de reguliere bus pakken naar Hoofddorp of Nieuw-Vennep.

Vanaf Schiphol

Vanaf het busstation van Schiphol gaan bussen naar Amsterdam, Hoofddorp, Haarlem en Leiden.

TIP! Plan je reis met de app 9292 (App Store, Google Play). Kies dan bij extra reisopties voor een reisadvies zonder trein.

Taxi

Het is ook druk bij de taxicentrales in Amsterdam, maar er zijn nog taxi's beschikbaar om je naar een station te vervoeren waar wel treinen rijden. Ook kun je gebruikmaken van apps als Uber. Een ritje van Amsterdam Centraal naar Haarlem kost zo'n 40 euro. De kosten kun je uiteraard delen met iemand anders, waardoor de prijs lager kan uitvallen.

Klik hier voor een overzicht van taxicentrales in Amsterdam.

Treinpoolen

De Nederlandse Spoorwegen hebben de hashtag #treinpoolen in het leven geroepen. Via de hashtag bieden autobezitters ritjes aan naar allerlei bestemmingen. Klik hier voor het overzicht.

Laat je ophalen

Ken je iemand met een auto? Aarzel niet en bel hem of haar met het verzoek je op te halen! Tip: laat je niet middenin Amsterdam ophalen, maar neem de bus, metro of tram naar een P+R-punt (bijvoorbeeld Sloterdijk, Bijlmer ArenA, Zeeburg of Noord). Deze zijn makkelijk vanaf de snelweg te bereiken en dat scheelt flink wat tijd en benzine! Klik hier voor een overzicht.

Zoek een slaapplek

Mocht al het bovenstaande niet werken, dan kun je opzoek naar een slaapplek. Via Booking.com zijn verschillende (relatief) goedkope hostels te vinden. Ook kan het lonen de metro te nemen naar bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost, waar de prijzen iets goedkoper zijn dan in het centrum.

Een andere manier om een slaapplek te vinden is AirBnb. Klik hier voor een overzicht van slaapplekken via deze website. Een overnachting is beschikbaar vanaf een paar tientjes.

