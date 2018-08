NS: Problemen nog de hele avond, stel je reis uit of zoek alternatief

AMSTERDAM - Treinreizigers die vanavond van of naar Amsterdam of Schiphol moeten reizen worden gevraagd opzoek te gaan naar alternatieve vervoersmiddelen.

Door grote technische problemen ligt het treinverkeer sinds het begin van de avond helemaal plat. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zullen de gevolgen van die storing nog de rest van de dag duren.

'Stel je reis uit'

"Probeer zo mogelijk om uw treinreis in de regio Amsterdam uit te stellen of een alternatief te vinden", aldus de vervoerder. Het is nog onduidelijk wanneer de storing verholpen is.

De treinen rijden niet door een hardnekkige sein- en wisselstoring bij de verkeersleiding. Er is hierdoor geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam Centraal, Weesp en Schiphol. De gevolgen hiervan zijn op veel stations in de provincie te merken. Zo zijn een aantal treinen in het noorden ingekort tot Alkmaar.

Chaos

Op de stations in en rond Amsterdam is het erg druk en chaotisch. Gestrande passagiers zitten op de grond en wachten op informatie. De perrons zijn op sommige stations afgesloten voor reizigers. De reisinformatie op de schermen is nog niet up-to-date, maar hier wordt volgens de NS hard aan gewerkt.

Eerder vanavond lag het treinverkeer ook al plat bij Schiphol. Dit kwam omdat een winkeldief de Schipholtunnel was ingerend. De storing bij Amsterdam heeft hier volgens ProRail niets te maken.