Hilversummers zonder het te weten vier weken blootgesteld aan asbest

HILVERSUM - Bij 22 Hilversumse woningen is vorige week asbest in de garage ontdekt. De asbest kwam vrij toen een monteur zonnepanelen installeerde, vijf weken geleden.

De monteur boorde het gat in de garages om de net geïnstalleerde zonnepanelen te verbinden met de meterkast. De asbest die daarbij vrijkwam, bleef tot vorige week onopgemerkt. Bewoners die gebruik maakten van hun garage werden aan de asbest blootgesteld.

Voor de deur van Kitty Puijks garage hangt nu een groot geel veiligheidslint met daarop 'verboden toegang asbest'. Toch gaat ze daar nog onderdoor, om bijvoorbeeld de wasmachine in de garage te gebruiken. "Wassen moet gewoon. Ik heb een zoon die monteur is en ik ga niet met alle was door heel Hilversum slepen. Daarnaast heb ik de afgelopen vier weken al gewassen, dus als ik het zou inademen, dan heb ik het al ingeademd."

Onderzoek

Het is nog onduidelijk waarom er in de asbestplaat is geboord of hoe de vrijgekomen asbest een maand lang onopgemerkt is gebleven. De Alliantie, eigenaar van de huurwoningen, heeft met spoed opdracht gegeven tot onderzoek naar de oorzaak. De woningcoöperatie noemt het een heel vervelende situatie voor de bewoners.

De asbest wordt zo snel mogelijk geruimd uit de garages. Tot die tijd blijft bewoner Kitty zich zorgen maken. "Ik ben er toch mee bezig. Ik loop er de hele dag over na te denken. Van 'hoe gaat dit, hoe gaat het met de monteur en wanneer gaat er hier wat gebeuren? Lopen mijn kinderen risico, mijn dieren?' Dan denk ik: 'het is maar een klein beetje en het valt wel mee', maar het hoeft maar 1 schilfertje te zijn, dan heb je er last van."