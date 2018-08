Deel dit artikel:











Steekpartij in huisartsenpraktijk Loosdrecht: slachtoffer ernstig gewond Foto: NH Nieuws / Koen Bugter Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen Foto: NH Nieuws / Koen Bugter

LOOSDRECHT - De steekpartij in Loosdrecht vanochtend vond plaats in een huisartsenpraktijk. Dat bevestigt de politie. Daarbij is het slachtoffer ernstig gewond geraakt.

Volgens de Gooi en Eemlander zou het slachtoffer de huisarts van dienst zijn, die in zijn praktijk aan de Eikenlaan werd belaagd. Een jongen die net van de tandarts kwam zou de arts te hulp geschoten zijn. Daarna zou de dader de benen hebben genomen. De politie kan dit verhaal nog niet bevestigen. Lees ook: Gewonde bij steekpartij in Loosdrecht De politie geeft wel aan op zoek te zijn naar een 34-jarige man van ongeveer 1.70 meter lang. Via Burgernet is gevraagd uit te kijken naar de man en 112 als hij gezien wordt.