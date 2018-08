Gewonde bij steekpartij in Loosdrecht

LOOSDRECHT - Bij een steekincident aan de Eikenlaan in Loosdrecht is aan het einde van de ochtend iemand gewond geraakt.

Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd, nadat ook een traumahelikopter ter plaatste kwam. Over de aanleiding van het incident is niets bekendgemaakt.

Omstanders weten te melden dat de steekpartij zich heeft afgespeeld bij een huisartsenpraktijk.