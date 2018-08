'Recreanten mogen niet meezwemmen met tocht Van der Weijden om poepbacterie'

ALKMAAR - De waterschappen verbieden recreanten om dit weekend mee te zwemmen met de Elfstedentocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Dat meldt de NOS. De waterkwaliteit is te slecht vanwege de aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Van der Wijden mag wel zwemmen.

Tussen morgenochtend 04.30 uur en maandagavond probeert de Alkmaarder de tocht met start en finish in Leeuwarden zwemmend te volbrengen. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Het idee was dat recreanten in ruil voor een sponsorbijdrage in de elf steden een stuk met Van der Weijden mee konden zwemmen. Dat gaat dus niet door.

De zwemmer baalt, maar begrijpt de beslissing. "Het is overmacht. We hebben deze keuze samen gemaakt. Nu moet ik het alleen doen. Dat is balen." Hij wil de tocht wel volbrengen. Hij zegt liever een buikgriep op te lopen dan de kankerpatiënten in de steek te laten, meldt de NOS.