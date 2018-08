Reddingsbrigades begeleiden Maarten van der Weijden tijdens Elfstedentocht

ALKMAAR - Morgen is het zover. Dan start Maarten van der Weijden weer een zwemtocht waarvan het bij menigeen begint te duizelen. Tot en met maandag is de Alkmaarder namelijk bezig met de Elfstedentocht. Tientallen vrijwilligers van meerdere reddingsbrigades zullen de voormalig Olympisch kampioen begeleiden tijdens de monstertocht.

Van der Weijden wil met zijn 200 kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. In de maanden voorafgaand aan zijn tocht riep hij mensen op om hem te sponsoren en met hem mee te zwemmen.

Mee zwemmen kan in elk van de elf Friese steden, over een afstand van 500 of 2.000 meter. Geoefende zwemmers, maar ook recreanten, zullen hem een hart onder de riem steken. En zij kunnen op hun beurt weer op de steun rekenen van in totaal 112 vrijwilligers van de Reddingsbrigade. Die vrijwilligers komen uit heel het land naar Friesland om te helpen.

De Alkmaarse sportheld start komende nacht in Leeuwarden en zal via de klassieke Elfstedenroute maandagavond weer terugkeren in dezelfde stad.