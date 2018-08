Noodpompen geplaatst om Naardermeer te redden

MUIDEN - In de Groote Zeesluis van Muiden zijn drie waterpompen geplaatst. Zij pompen water uit het Markermeer richting het Naardermeer, om zo onherstelbare schade aan het ecosysteem te voorkomen.

"Als de pompen er niet zouden zijn, zouden we geen water kunnen inlaten in het Naardermeer of in andere natuurgebieden", vertelt Rolf Steenwinkel van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. "Dan zou er in het Naardermeer ernstige natuurschade optreden die het ecosysteem echt voor meerdere jaren verstoort".

Het Naardermeer is afhankelijk van vers water, dat via de Vecht uit het Markermeer komt. Omdat het water in het Markermeer de afgelopen tijd laag staat, stroomt het water niet meer door naar het Gooise Natuurgebied. Hierdoor ontstaat algengroei en wordt het water troebel, waardoor planten en dieren uitsterven.

Naast het Naardermeer, het oudste natuurgebied van Nederland, worden de Ankeveense Plassen en de Spiegelplas ook van water voorzien van de Vecht.

Eerste keer

Nooit eerder moesten pompen gebruikt worden. Nu staan er drie in de Groote Zeesluis in Muiden, als gevolg van de extreme droogte. Elke pomp kan 6 kub water per seconde verplaatsen. Via de Vecht naar de Gooise natuurgebieden.

Het Waterschap verwacht dat deze oplossing voldoende is. "Daarmee kunnen we voldoende water voorzien. We hopen eigenlijk dat het ook wat minder hoeft, dat we niet altijd op volle kracht hoeven. Want ze geven best wel wat geluid".

De noodpompen blijven er voor onbepaalde tijd staan. Om buren te ontlasten van het lawaai van de generatoren staan de pompen tussen 22.00 uur en 8.00 uur uit.