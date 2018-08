Deel dit artikel:











Te weinig water in slotgracht Muiderslot: waterpompen geplaatst Foto: Guus Kroon

MUIDEN - Door de droogte is het waterpeil in de gracht van het Muiderslot 20 centimeter lager dan normaal. Om het fundament van het kasteel niet in gevaar te laten komen zijn er gisteren pompen geplaatst.

De pompen lopen van de Vecht naar de vestinggracht, die weer in verbinding met de slotgracht van het kasteel staat. Een woordvoerder van het Muiderslot benadrukt tegenover de Gooi en Eemlander dat er nog geen direct gevaar is. "Het was nog niet gevaarlijk voor het gebouw. We hebben goede hoop dat het niveau van de slotgracht nu weer gaat stijgen", zegt zij in de krant. Video gemaakt door Guus Kroon